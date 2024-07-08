Мартынова Дарья Артемиевна
Место рождения
Дата рождения1813 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
29.01.1830 ст.
Рождение ребёнка
18.09.1832 ст.
Дочь: Евсеева (Даниилова) Анна Тимофеевна
Отец ребёнка: Дмитриев (Евсеев) Тимофей Даниилович
Рождение ребёнка
11.11.1834 ст.
Дочь: Евсеева (Даниилова) Стефанида Тимофеевна
Отец ребёнка: Дмитриев (Евсеев) Тимофей Даниилович
Рождение ребёнка
03.05.1836 ст.
Дочь: Евсеева (Даниилова) Пелагея Тимофеевна
Отец ребёнка: Дмитриев (Евсеев) Тимофей Даниилович
Рождение ребёнка
03.01.1839 ст.
Дочь: Евсеева (Даниилова) Ксения Тимофеевна
Отец ребёнка: Дмитриев (Евсеев) Тимофей Даниилович
Рождение ребёнка
23.11.1840 ст.
Дочь: Евсеева (Даниилова) Екатерина Тимофеевна
Отец ребёнка: Дмитриев (Евсеев) Тимофей Даниилович
Рождение ребёнка
01.03.1842 ст.
Дочь: Евсеева (Даниилова) Евдокия Тимофеевна
Отец ребёнка: Дмитриев (Евсеев) Тимофей Даниилович
Рождение ребёнка
13.07.1845 ст.
Сын: Евсеев (Даниилов) Симеон Тимофеевич
Отец ребёнка: Дмитриев (Евсеев) Тимофей Даниилович
Смерть
Неизвестно