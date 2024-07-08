Мартынова Дарья Артемиевна 1813 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Мартынова Дарья Артемиевна

Место рождения

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1813 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
29.01.1830 ст.

Муж: Дмитриев (Евсеев) Тимофей Даниилович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
18.09.1832 ст.

Дочь: Евсеева (Даниилова) Анна Тимофеевна

Отец ребёнка: Дмитриев (Евсеев) Тимофей Даниилович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
11.11.1834 ст.

Дочь: Евсеева (Даниилова) Стефанида Тимофеевна

Отец ребёнка: Дмитриев (Евсеев) Тимофей Даниилович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.05.1836 ст.

Дочь: Евсеева (Даниилова) Пелагея Тимофеевна

Отец ребёнка: Дмитриев (Евсеев) Тимофей Даниилович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.01.1839 ст.

Дочь: Евсеева (Даниилова) Ксения Тимофеевна

Отец ребёнка: Дмитриев (Евсеев) Тимофей Даниилович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
23.11.1840 ст.

Дочь: Евсеева (Даниилова) Екатерина Тимофеевна

Отец ребёнка: Дмитриев (Евсеев) Тимофей Даниилович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.03.1842 ст.

Дочь: Евсеева (Даниилова) Евдокия Тимофеевна

Отец ребёнка: Дмитриев (Евсеев) Тимофей Даниилович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
13.07.1845 ст.

Сын: Евсеев (Даниилов) Симеон Тимофеевич

Отец ребёнка: Дмитриев (Евсеев) Тимофей Даниилович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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