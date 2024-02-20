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Метошоп Семен Дорофеевич

Место рождения

Україна

Дата рождения

1893

Дата смерти

17.02.1973

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Метошоп ?

Мать: ?

Україна
Рождение ребёнка
17.06.1921

Дочь: Тохтамыш Галина Семеновна

Мать ребёнка: Метошоп (артеменко) Полина Трофимовна

Украина Кировоградская обл.,Новогеоргиевский р-н с.Новолипово
Рождение ребёнка
21.09.1925

Сын: Метошоп Николай Семенович

Мать ребёнка: Метошоп (артеменко) Полина Трофимовна

родились Кировоградская обл., Новогеоргиевский р-н, село Новолипово
Рождение ребёнка
03.10.1934

Сын: Метошоп Иван Семенович

Мать ребёнка: Метошоп (артеменко) Полина Трофимовна

Смерть
17.02.1973
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