Ахметова (Усманова) Нурия Салиховна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ахметова (Усманова) Нурия Салиховна

Место рождения

д.Абдулово Куюргазинский район БАССР

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1968

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1929 г.р.

Дети

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1963 г.р.
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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ахметов Масгут Лутфуллович

Рождение ребёнка
1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ахметов Масгут Лутфуллович

Рождение ребёнка
?.02.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ахметов Масгут Лутфуллович

Рождение ребёнка
?.06.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ахметов Масгут Лутфуллович

Рождение ребёнка
28.10.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ахметов Масгут Лутфуллович

Рождение ребёнка
1963

Сын: Ахметов Сагит Масгутович

Отец ребёнка: Ахметов Масгут Лутфуллович

Рождение ребёнка
11.02.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ахметов Масгут Лутфуллович

Смерть
1968
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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