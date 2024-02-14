Ахметова (Усманова) Нурия Салиховна
Место рожденияд.Абдулово Куюргазинский район БАССР
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1968
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1956
Рождение ребёнка
?.02.1958
Рождение ребёнка
?.06.1959
Рождение ребёнка
28.10.1960
Рождение ребёнка
1963
Отец ребёнка: Ахметов Масгут Лутфуллович
Рождение ребёнка
11.02.1965
Смерть
1968
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно