Тимофей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галина Тимофеевна
Мать ребёнка: Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Тимофеевна
Мать ребёнка: Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любовь Тимофеевна
Мать ребёнка: Екатерина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина Ивановна