Щукина (Дунаева) Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щукина (Дунаева) Евдокия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1908

Сын: Щукин Петр Васильевич

Отец ребёнка: Щукин Василий Григорьевич

Воронинская, Шатура, Московская область
Рождение ребёнка
1915

Дочь: Наталья Васильевна

Отец ребёнка: Щукин Василий Григорьевич

Воронинская, Шатура, Московская область
Рождение ребёнка
1921

Сын: Щукин Василий Васильевич

Отец ребёнка: Щукин Василий Григорьевич

Воронинская, Шатура, Московская область
Смерть
Неизвестно
Воронинская, Шатура, Московская область
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