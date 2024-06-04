Молькова Акулина Сергеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1802
Дата смертиПосле 1857
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1828
Отец ребёнка: Мольков Павел Степанов
Рождение ребёнка
Около 1830
Дочь: (Молькова) Матрена Павловна
Отец ребёнка: Мольков Павел Степанов
Рождение ребёнка
Около 1838
Дочь: (Молькова) Анна Павловна
Отец ребёнка: Мольков Павел Степанов
Смерть
После 1857