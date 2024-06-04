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Молькова Акулина Сергеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1802

Дата смерти

После 1857

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1798 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мольков Павел Степанов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Мольков Иван (Мл) Павлов

Отец ребёнка: Мольков Павел Степанов

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1830

Дочь: (Молькова) Матрена Павловна

Отец ребёнка: Мольков Павел Степанов

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1838

Дочь: (Молькова) Анна Павловна

Отец ребёнка: Мольков Павел Степанов

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1857
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область

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