Деев Александр Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Деев Александр Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.01.1975

Пол

Мужской

Отец

1950 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1975

Отец: Деев Владимир Степанович

Мать: не указана

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