Татьяна Ермолаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна Ермолаева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1790 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1810

Сын: Демьян Логгинов

Отец ребёнка: Логгин Наумов

Рождение ребёнка
До 1836

Сын: Наум Логгинов

Отец ребёнка: Логгин Наумов

д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
23.03.1862

Дочь: Матрёна Логгинова

Отец ребёнка: Логгин Наумов

д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Логгин Наумов

Смерть
Неизвестно
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