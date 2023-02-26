Татьяна Ермолаева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1790
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1810
Сын: Демьян Логгинов
Отец ребёнка: Логгин Наумов
Рождение ребёнка
До 1836
Сын: Наум Логгинов
Отец ребёнка: Логгин Наумов
д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
23.03.1862
Дочь: Матрёна Логгинова
Отец ребёнка: Логгин Наумов
д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Логгин Наумов
Смерть
Неизвестно