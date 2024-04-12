Лапина (Антипина) Дария Алексиева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1809
Отец: Антипин Алексий
Бракосочетание
10.07.1828
Рождение ребёнка
25.01.1829
Дочь: Ксения Евсеева
Отец ребёнка: Лапин Евсей (Евстафий) Николаев
Рождение ребёнка
15.06.1830
Дочь: Акилина Евсеева
Отец ребёнка: Лапин Евсей (Евстафий) Николаев
Рождение ребёнка
22.06.1831
Дочь: Агрипина Евсеева
Отец ребёнка: Лапин Евсей (Евстафий) Николаев
Рождение ребёнка
22.06.1831
Сын: Лапин Иоанн Евсеев
Отец ребёнка: Лапин Евсей (Евстафий) Николаев
Рождение ребёнка
22.04.1833
Сын: Лапин Феодор Евсиев
Отец ребёнка: Лапин Евсей (Евстафий) Николаев
Рождение ребёнка
08.06.1835
Сын: Лапин Кирилл Евсеев
Отец ребёнка: Лапин Евсей (Евстафий) Николаев
Рождение ребёнка
12.09.1839
Отец ребёнка: Лапин Евсей (Евстафий) Николаев
Рождение ребёнка
18.05.1844
Дочь: Гликерия Евсеева
Отец ребёнка: Лапин Евсей (Евстафий) Николаев
Смерть
Неизвестно