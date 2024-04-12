Лапина (Антипина) Дария Алексиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лапина (Антипина) Дария Алексиева

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Место рождения

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809

Отец: Антипин Алексий

Мать: не указана

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
10.07.1828

Муж: Лапин Евсей (Евстафий) Николаев

Рождение ребёнка
25.01.1829

Дочь: Ксения Евсеева

Отец ребёнка: Лапин Евсей (Евстафий) Николаев

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
15.06.1830

Дочь: Акилина Евсеева

Отец ребёнка: Лапин Евсей (Евстафий) Николаев

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
22.06.1831

Дочь: Агрипина Евсеева

Отец ребёнка: Лапин Евсей (Евстафий) Николаев

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
22.06.1831

Сын: Лапин Иоанн Евсеев

Отец ребёнка: Лапин Евсей (Евстафий) Николаев

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
22.04.1833

Сын: Лапин Феодор Евсиев

Отец ребёнка: Лапин Евсей (Евстафий) Николаев

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
08.06.1835

Сын: Лапин Кирилл Евсеев

Отец ребёнка: Лапин Евсей (Евстафий) Николаев

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
12.09.1839

Сын: Лапин Корнилий Евсеев

Отец ребёнка: Лапин Евсей (Евстафий) Николаев

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
18.05.1844

Дочь: Гликерия Евсеева

Отец ребёнка: Лапин Евсей (Евстафий) Николаев

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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