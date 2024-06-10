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Пинигина Фекла Егорова

Место рождения

Яман, Крутинский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1742

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: не указан

Мать: не указана

Яман, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1765

Дочь: Пинигина (Пинигина) Агрофена Иванова

Отец ребёнка: Пинигин (Пиминов) Иван Алексеев

Паново, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1767

Дочь: Пинигина (Пинигина) Елена Иванова

Отец ребёнка: Пинигин (Пиминов) Иван Алексеев

Паново, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1771

Дочь: Пинигина (Пинигина) Христина Иванова

Отец ребёнка: Пинигин (Пиминов) Иван Алексеев

Паново, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1772

Сын: Пинигин Василий Иванов

Отец ребёнка: Пинигин (Пиминов) Иван Алексеев

Паново, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1773

Дочь: Пинигина (Пинигина) Евдокия Иванова

Отец ребёнка: Пинигин (Пиминов) Иван Алексеев

Паново, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1775

Дочь: Пинигина (Пинигина) Параскева Иванова

Отец ребёнка: Пинигин (Пиминов) Иван Алексеев

Паново, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1779

Сын: Пинигин Андрей Иванов

Отец ребёнка: Пинигин (Пиминов) Иван Алексеев

Паново, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1781

Сын: Пинигин Козма Иванов

Отец ребёнка: Пинигин (Пиминов) Иван Алексеев

Паново, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1789

Сын: Пинигин Иван Иванов

Отец ребёнка: Пинигин (Пиминов) Иван Алексеев

Верхний Яман, Крутинский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно

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