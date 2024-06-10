Пинигина Фекла Егорова
Место рождения
Дата рождения1742
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Пинигина (Пинигина) Агрофена Иванова
Отец ребёнка: Пинигин (Пиминов) Иван Алексеев
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Пинигина (Пинигина) Елена Иванова
Отец ребёнка: Пинигин (Пиминов) Иван Алексеев
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Пинигина (Пинигина) Христина Иванова
Отец ребёнка: Пинигин (Пиминов) Иван Алексеев
Рождение ребёнка
1772
Отец ребёнка: Пинигин (Пиминов) Иван Алексеев
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Пинигина (Пинигина) Евдокия Иванова
Отец ребёнка: Пинигин (Пиминов) Иван Алексеев
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Пинигина (Пинигина) Параскева Иванова
Отец ребёнка: Пинигин (Пиминов) Иван Алексеев
Рождение ребёнка
1779
Отец ребёнка: Пинигин (Пиминов) Иван Алексеев
Рождение ребёнка
1781
Сын: Пинигин Козма Иванов
Отец ребёнка: Пинигин (Пиминов) Иван Алексеев
Рождение ребёнка
1789
Сын: Пинигин Иван Иванов
Отец ребёнка: Пинигин (Пиминов) Иван Алексеев
Верхний Яман, Крутинский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно