Чепуркина Антонина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чепуркина Антонина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чепуркин Анатолий Михайлович

Отец ребёнка: Чепуркин Михаил Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чепуркина Галина Михайловна

Отец ребёнка: Чепуркин Михаил Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чепуркин Александр Михайлович

Отец ребёнка: Чепуркин Михаил Ефимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чепуркин Михаил Ефимович

Смерть
Неизвестно
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