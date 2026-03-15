Соловьева Пелагея Антоновна
женский, родилась 1751
умерла Неизвестно
Супруги
Соловьев Тимофей Нестерович1743 г.р.
Дети
(Соловьева) Харитина Тимофеевна1763 г.р.
(Соловьева) Анна Тимофеевна1769 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1763
Дочь: (Соловьева) Харитина Тимофеевна
Отец ребёнка: Соловьев Тимофей Нестерович
Рождение ребёнка
1769
Дочь: (Соловьева) Дарья Тимофеевна
Отец ребёнка: Соловьев Тимофей Нестерович
Рождение ребёнка
1769
Дочь: (Соловьева) Анна Тимофеевна
Отец ребёнка: Соловьев Тимофей Нестерович
Рождение ребёнка
1773
Сын: Соловьев Григорий Тимофеевич
Отец ребёнка: Соловьев Тимофей Нестерович
Смерть
Неизвестно