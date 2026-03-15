Соловьева Пелагея Антоновна 1751 — найти родственников по фамилии на Familio

Соловьева Пелагея Антоновна

Автор
ОА
Аборина О.

женский, родилась 1751

умерла Неизвестно

Супруги
Соловьев Тимофей Нестерович1743 г.р.
Дети
(Соловьева) Харитина Тимофеевна1763 г.р.
(Соловьева) Анна Тимофеевна1769 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Мочалово, Советский муниципальный район, Кировская область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соловьев Тимофей Нестерович

Рождение ребёнка
1763

Дочь: (Соловьева) Харитина Тимофеевна

Отец ребёнка: Соловьев Тимофей Нестерович

Мочалово, Советский муниципальный район, Кировская область

Рождение ребёнка
1769

Дочь: (Соловьева) Дарья Тимофеевна

Отец ребёнка: Соловьев Тимофей Нестерович

Мочалово, Советский муниципальный район, Кировская область

Рождение ребёнка
1769

Дочь: (Соловьева) Анна Тимофеевна

Отец ребёнка: Соловьев Тимофей Нестерович

Мочалово, Советский муниципальный район, Кировская область

Рождение ребёнка
1773

Сын: Соловьев Григорий Тимофеевич

Отец ребёнка: Соловьев Тимофей Нестерович

Мочалово, Советский муниципальный район, Кировская область

Смерть
Неизвестно

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