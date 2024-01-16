Дочь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дочь

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1965

Пол

Женский

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1965

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.10.1983

Дочь: Иванова (Соловьёва) Ольга Вячеславовна

Отец ребёнка: Соловьёв Вячеслав Леонидович

Рождение ребёнка
01.01.1986

Дочь: Соловьёва (Соловьёва) Елена Вячеславовна

Отец ребёнка: Соловьёв Вячеслав Леонидович

Рождение ребёнка
03.11.1990

Сын: Соловьёв Иван Вячеславович

Отец ребёнка: Соловьёв Вячеслав Леонидович

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