Дочь
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1965
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1965
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.10.1983
Дочь: Иванова (Соловьёва) Ольга Вячеславовна
Отец ребёнка: Соловьёв Вячеслав Леонидович
Рождение ребёнка
01.01.1986
Дочь: Соловьёва (Соловьёва) Елена Вячеславовна
Отец ребёнка: Соловьёв Вячеслав Леонидович
Рождение ребёнка
03.11.1990
Сын: Соловьёв Иван Вячеславович
Отец ребёнка: Соловьёв Вячеслав Леонидович