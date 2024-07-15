Ларин Василий Андреев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1898
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
13.11.1917
Ачка, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Ему 18 ей 16 По жениху Михаил Иванов Шаров По невесте Андрей Воронин Лобанов
Смерть
Неизвестно