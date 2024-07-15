Ларин Василий Андреев Вычислено 1898 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ларин Василий Андреев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1901 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
13.11.1917

Жена: Воронина Татьяна Александрова

Ачка, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Ему 18 ей 16 По жениху Михаил Иванов Шаров По невесте Андрей Воронин Лобанов
Смерть
Неизвестно

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