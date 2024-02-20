Шутенко Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шутенко Андрей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1910 г.р.
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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шутенко (Шутенко) Ксения

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шутенко (Шутенко) Ксения

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Шутенко (Шутенко) Вера Андреевна

Мать ребёнка: Шутенко (Шутенко) Ксения

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