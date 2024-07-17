Кулакова Ирина Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКулакова Ирина Борисовна

Кулакова Ирина Борисовна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

1992

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Борис

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кулаков Василий Иванович

Отец ребёнка: Кулаков Иван Филиппович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кулакова Алла Ивановна

Отец ребёнка: Кулаков Иван Филиппович

Рождение ребёнка
1934

Дочь: Дмитриева (Кулакова) Людмила Ивановна

Отец ребёнка: Кулаков Иван Филиппович

Смерть
1992

Мы используем куки для улучшения работы сайта.