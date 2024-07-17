Кулакова Ирина Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смерти1992
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: Борис
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кулаков Иван Филиппович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кулакова Алла Ивановна
Отец ребёнка: Кулаков Иван Филиппович
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Дмитриева (Кулакова) Людмила Ивановна
Отец ребёнка: Кулаков Иван Филиппович
Смерть
1992