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Глоба Матвей Евдокимович

Место рождения

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка

Дата рождения

1795

Дата смерти

28.08.1850

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: Глоба Евдоким Кузьмич

Мать: ?

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Марфа Матвеевна

Мать ребёнка: Глоба Александра Дорофеевна / Ивановна /

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Рождение ребёнка
28.01.1846

Сын: Глоба Иван Матвеевич

Мать ребёнка: Глоба Александра Дорофеевна / Ивановна /

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Рождение ребёнка
07.07.1849

Дочь: Ефимия Матвеевна

Мать ребёнка: Глоба Александра Дорофеевна / Ивановна /

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Смерть
28.08.1850
Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Причина смерти: Болезнь-лихорадка
Рождение ребёнка
Около 1850

Сын: Глоба Никифор Матвеевич

Мать ребёнка: Глоба Александра Дорофеевна / Ивановна /

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
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