Глоба Матвей Евдокимович
Место рожденияРоссия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Дата рождения1795
Дата смерти28.08.1850
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: Глоба Евдоким Кузьмич
Мать: ?
Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Марфа Матвеевна
Мать ребёнка: Глоба Александра Дорофеевна / Ивановна /
Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Рождение ребёнка
28.01.1846
Сын: Глоба Иван Матвеевич
Мать ребёнка: Глоба Александра Дорофеевна / Ивановна /
Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Рождение ребёнка
07.07.1849
Дочь: Ефимия Матвеевна
Мать ребёнка: Глоба Александра Дорофеевна / Ивановна /
Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Смерть
28.08.1850
Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Причина смерти: Болезнь-лихорадка
Рождение ребёнка
Около 1850
Мать ребёнка: Глоба Александра Дорофеевна / Ивановна /
Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка