Злыдарев Василий Иванович
мужской, родился 1811, Русские Липяги, Самарский район, Самарский округ
умер Неизвестно
Супруги
Злыдарева Устинья Карповна1811 г.р.
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Русские Липяги, Самарский район, Самарский округ
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Голина (Злыдарева) Авдотья Васильевна
Мать ребёнка: Злыдарева Устинья Карповна
Русские Липяги, Самарский район, Самарский округ
Смерть
Неизвестно