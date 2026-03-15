Злыдарев Василий Иванович 1811 — найти родственников по фамилии на Familio

Злыдарев Василий Иванович

Автор
ОА
Аборина О.

мужской, родился 1811, Русские Липяги, Самарский район, Самарский округ

умер Неизвестно

Супруги
Злыдарева Устинья Карповна1811 г.р.
Дети
Голина (Злыдарева) Авдотья Васильевна1839 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Русские Липяги, Самарский район, Самарский округ

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Злыдарева Устинья Карповна

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Голина (Злыдарева) Авдотья Васильевна

Мать ребёнка: Злыдарева Устинья Карповна

Русские Липяги, Самарский район, Самарский округ

Смерть
Неизвестно

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