Паляева (Кежаева) Вера Даниловна
Место рождения
Дата рождения1911
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: Кежаев Даниил Фролович
Мать: Кежаева Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1933
Дочь: Лешина Нина
Отец ребёнка: Поляев Паляев Егор Иванович
Рождение ребёнка
1938
Отец ребёнка: Поляев Паляев Егор Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Паляев Михаил Егоров
Отец ребёнка: Поляев Паляев Егор Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Поляев Паляев Егор Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно