Паляева (Кежаева) Вера Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Паляева (Кежаева) Вера Даниловна

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Место рождения

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Кежаев Даниил Фролович

Мать: Кежаева Ксения Ивановна

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1933

Дочь: Лешина Нина

Отец ребёнка: Поляев Паляев Егор Иванович

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1938

Сын: Паляев Павел Егорович

Отец ребёнка: Поляев Паляев Егор Иванович

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Паляев Михаил Егоров

Отец ребёнка: Поляев Паляев Егор Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Поляев Паляев Егор Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поляев Паляев Егор Иванович

Смерть
Неизвестно
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