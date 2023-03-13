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Брюханова Прасковья Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1724

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Брюхановъ Самойла

Рождение ребёнка
1749

Сын: Брюхановъ Андрей

Отец ребёнка: Брюхановъ Самойла

Рождение ребёнка
1752

Сын: Брюхановъ Семенъ

Отец ребёнка: Брюхановъ Самойла

Рождение ребёнка
1753

Дочь: (Брюханова) Домна

Отец ребёнка: Брюхановъ Самойла

Рождение ребёнка
1756

Дочь: (Брюханова) Аксинья

Отец ребёнка: Брюхановъ Самойла

Рождение ребёнка
1759

Дочь: (Брюханова) Матрона

Отец ребёнка: Брюхановъ Самойла

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Белоглазова (Брюханова) Ненила

Отец ребёнка: Брюхановъ Самойла

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область

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