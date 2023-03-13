Брюханова Прасковья Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1724
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Брюхановъ Самойла
Рождение ребёнка
1749
Сын: Брюхановъ Андрей
Отец ребёнка: Брюхановъ Самойла
Рождение ребёнка
1752
Сын: Брюхановъ Семенъ
Отец ребёнка: Брюхановъ Самойла
Рождение ребёнка
1753
Дочь: (Брюханова) Домна
Отец ребёнка: Брюхановъ Самойла
Рождение ребёнка
1756
Дочь: (Брюханова) Аксинья
Отец ребёнка: Брюхановъ Самойла
Рождение ребёнка
1759
Дочь: (Брюханова) Матрона
Отец ребёнка: Брюхановъ Самойла
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Белоглазова (Брюханова) Ненила
Отец ребёнка: Брюхановъ Самойла