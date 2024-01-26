Христинин Валерий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Христинин Александр Валерьевич
Мать ребёнка: Христинина (Рузайкина) Валентина Семеновна
Рождение ребёнка
03.02.1970
Сын: Христинин Андрей Валерьевич
Мать ребёнка: Христинина (Рузайкина) Валентина Семеновна
Смерть
Неизвестно