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Христинин Валерий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Христинин Александр Валерьевич

Мать ребёнка: Христинина (Рузайкина) Валентина Семеновна

Рождение ребёнка
03.02.1970

Сын: Христинин Андрей Валерьевич

Мать ребёнка: Христинина (Рузайкина) Валентина Семеновна

Смерть
Неизвестно

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