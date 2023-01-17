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Русакова Стефанида Ивановна

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Место рождения

Иртыш, Черлакский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

03.11.1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

С 1788 по 1796 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

OZ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1817

Отец: Русаков Иван Васильевич

Мать: не указана

Иртыш, Черлакский муниципальный район, Омская область
Крещение
08.11.1817 ст.
Иртыш, Черлакский муниципальный район, Омская область
кр.Егор Морозов, кр.Пуды (думаю, Иуды) Федорова жена Наталья ГИАОО 16-2-53 Метрическая тетрадь ведомства Омского Духовного правления села и церкви Покровской л.341об.,эл.390
Смерть
Неизвестно
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