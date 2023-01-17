Русакова Стефанида Ивановна
Место рождения
Дата рождения03.11.1817
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1817
Отец: Русаков Иван Васильевич
Мать: не указана
Крещение
08.11.1817 ст.
кр.Егор Морозов, кр.Пуды (думаю, Иуды) Федорова жена Наталья ГИАОО 16-2-53 Метрическая тетрадь ведомства Омского Духовного правления села и церкви Покровской л.341об.,эл.390
Смерть
Неизвестно