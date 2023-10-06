Третяк Илья Исаакиевич
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения20.07.1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1887
Отец: Третяк Исаакий Иванович
Мать: Третяк Ефимия Ивановна
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
29.04.1907
Жена: Третяк Устиния Петровна
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно