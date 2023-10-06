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Третяк Илья Исаакиевич

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

20.07.1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1887

Отец: Третяк Исаакий Иванович

Мать: Третяк Ефимия Ивановна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
29.04.1907

Жена: Третяк Устиния Петровна

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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