Абаза Александр Агеевич
Место рожденияБоровинский винокуренный завод, Вышневолоцкий уезд Тверской губернии
Дата рождения05.08.1821
Дата смерти05.02.1895
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Боровинский винокуренный завод, Вышневолоцкий уезд Тверской губернии
Место жительства
С 1821
Боровинский винокуренный завод, Вышневолоцкий уезд Тверской губернии
Место жительства
С 1839
Место жительства
С 1847 по 1857
Боровинский винокуренный завод, Вышневолоцкий уезд Тверской губернии
Место жительства
С 1857
Смерть
05.02.1895
г. Ницца, Франция
Место жительства
По 1895
г. Ницца, Франция