Абаза Александр Агеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абаза Александр Агеевич

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Место рождения

Боровинский винокуренный завод, Вышневолоцкий уезд Тверской губернии

Дата рождения

05.08.1821

Дата смерти

05.02.1895

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Боровинский винокуренный завод, Вышневолоцкий уезд Тверской губернии
Место жительства
С 1821
Боровинский винокуренный завод, Вышневолоцкий уезд Тверской губернии
Место жительства
С 1839
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1847 по 1857
Боровинский винокуренный завод, Вышневолоцкий уезд Тверской губернии
Место жительства
С 1857
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
05.02.1895
г. Ницца, Франция
Место жительства
По 1895
г. Ницца, Франция
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