Кочкин Кузьма Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочкин Кузьма Тимофеевич

Место рождения

Чкаловская обл., Пономаревский р-н, с. Алексеевка

Дата рождения

1902

Дата смерти

?.02.1943

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Военная служба
Неизвестно
Кочкин Кузьма Тимофеевич Именной список части Дата рождения: __.__.1901 Место рождения: Чкаловская обл., Абдулинский р-н, с. Радовское Место призыва: Абдулинский РВК, Чкаловская обл., Абдулинский р-н ... Показать все
Рождение ребёнка
1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кочкина (Фадина) Анисия Филипповна

Рождение ребёнка
07.11.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кочкина (Фадина) Анисия Филипповна

Рождение ребёнка
1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кочкина (Фадина) Анисия Филипповна

Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кочкина (Фадина) Анисия Филипповна

Рождение ребёнка
1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кочкина (Фадина) Анисия Филипповна

Смерть
?.02.1943

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