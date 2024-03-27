Кочкин Кузьма Тимофеевич
Место рожденияЧкаловская обл., Пономаревский р-н, с. Алексеевка
Дата рождения1902
Дата смерти?.02.1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Военная служба
Неизвестно
Кочкин Кузьма Тимофеевич Документ, уточняющий потери Дата рождения: __.__.1901 Место рождения: Чкаловская обл., Пономаревский р-н, с. Алексеевка Дата призыва: __.__.1941 Абдулинский РВК, Чкаловская обл., Абдулинский р-н Дата призыва: __.__.1941 Воинское звание: красноармеец Последнее место службы: п/п 687 часть 172 Дата выбытия: __.02.1943 Причина выбытия: пропал без вести
Кочкин Кузьма Тимофеевич Именной список части Дата рождения: __.__.1901 Место рождения: Чкаловская обл., Абдулинский р-н, с. Радовское Место призыва: Абдулинский РВК, Чкаловская обл., Абдулинский р-н ... Показать все
Рождение ребёнка
1924
Рождение ребёнка
07.11.1930
Рождение ребёнка
1932
Рождение ребёнка
1936
Рождение ребёнка
1941
Смерть
?.02.1943