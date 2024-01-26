Лазутина (Чернова) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лазутина (Чернова) Мария

Место рождения

с. Золотое, Саратовская область, Россия

Дата рождения

12.12.1991

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1983 г.р.

Дети

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Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1991

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лазутин Дмитрий Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лазутин Дмитрий Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лазутин Дмитрий Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лазутин Дмитрий Дмитриевич

Место жительства
Неизвестно
Образование
С 1998 по 2010
г.Саратов, Россия
Образование
С 2010 по 2012
г.Красноармейск, Саратовская обл, Россия

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