Лазутина (Чернова) Мария
Место рожденияс. Золотое, Саратовская область, Россия
Дата рождения12.12.1991
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1991
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Образование
С 1998 по 2010
г.Саратов, Россия
Образование
С 2010 по 2012
г.Красноармейск, Саратовская обл, Россия