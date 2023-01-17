Лутовинова (Лаврова) Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лутовинова (Лаврова) Екатерина Ивановна

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Место рождения

Холодова, Кромский уезд, Орловская губерния

Дата рождения

1768

Дата смерти

1834

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: не указан

Мать: не указана

Холодова, Кромский уезд, Орловская губерния
Рождение ребёнка
30.12.1787

Дочь: Тургенева Варвара Петровна

Отец ребёнка: Лутовинов Пётр Иванович

Спасское-Лутовиново, Мценский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1790

Сын: Дунаевский Иван Осипович

Отец ребёнка: Сомов Сергей Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лутовинов Пётр Иванович

Смерть
1834
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