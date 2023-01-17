Лутовинова (Лаврова) Екатерина Ивановна
Место рождения
Дата рождения1768
Дата смерти1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.12.1787
Дочь: Тургенева Варвара Петровна
Отец ребёнка: Лутовинов Пётр Иванович
Спасское-Лутовиново, Мценский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1790
Отец ребёнка: Сомов Сергей Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1834