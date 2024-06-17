Войтович Надежда Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Войтович Надежда Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1947

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1947

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Войтович Николай Романович

Рождение ребёнка
Около 1962

Сын: Войтович Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Войтович Николай Романович

Рождение ребёнка
Около 1966

Сын: Войтович Александр Николаевич

Отец ребёнка: Войтович Николай Романович

Рождение ребёнка
Около 1967

Дочь: Иванцова (Войтович) Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Войтович Николай Романович

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