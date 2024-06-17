Войтович Надежда Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1947
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1947
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1962
Сын: Войтович Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Войтович Николай Романович
Рождение ребёнка
Около 1966
Сын: Войтович Александр Николаевич
Отец ребёнка: Войтович Николай Романович
Рождение ребёнка
Около 1967
Дочь: Иванцова (Войтович) Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Войтович Николай Романович