Романова Ульяна Прокофьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.03.1911
Сын: Романов Тит
Отец ребёнка: Романов Фёдор
Григорьевка, Бугурусланский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Романов Фёдор
Смерть
Неизвестно