Романова Ульяна Прокофьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романова Ульяна Прокофьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.03.1911

Сын: Романов Тит

Отец ребёнка: Романов Фёдор

Григорьевка, Бугурусланский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Романов Фёдор

Смерть
Неизвестно
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