Коровина (Кадникова) Екатерина Крысантьевна
Место рождения
Дата рождения08.12.1937
Дата смерти04.07.2016
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1937
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
бухгалтер
Рождение ребёнка
16.12.1959
Сын: Коровин Анатолий Евгеньевич
Отец ребёнка: Коровин Евгений Аркадьевич
Рождение ребёнка
05.01.1961
Дочь: (Коровина) Марина Евгеньевна
Отец ребёнка: Коровин Евгений Аркадьевич
Смерть
04.07.2016
причина смерти: цирроз печени