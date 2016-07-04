Коровина (Кадникова) Екатерина Крысантьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коровина (Кадникова) Екатерина Крысантьевна

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Место рождения

Залесово, Залесовский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

08.12.1937

Дата смерти

04.07.2016

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Залесово, Залесовский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коровин Евгений Аркадьевич

Работа или профессия
Неизвестно
Залесово, Залесовский муниципальный район, Алтайский край
бухгалтер
Рождение ребёнка
16.12.1959

Сын: Коровин Анатолий Евгеньевич

Отец ребёнка: Коровин Евгений Аркадьевич

Залесово, Залесовский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
05.01.1961

Дочь: (Коровина) Марина Евгеньевна

Отец ребёнка: Коровин Евгений Аркадьевич

Залесово, Залесовский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
04.07.2016
Залесово, Залесовский муниципальный район, Алтайский край
причина смерти: цирроз печени

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