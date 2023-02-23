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Софонов Дмитрий Тимофеевич

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Место рождения

Деревня Ново-Никольское , Хвалынский уезд , Саратовская губерния

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1884 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Деревня Ново-Никольское , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
09.02.1907

Жена: Софонова Прасковья Тихоновна

Военная служба
Неизвестно
младший писарь
Смерть
Неизвестно
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