Софонов Дмитрий Тимофеевич
Место рожденияДеревня Ново-Никольское , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Деревня Ново-Никольское , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
09.02.1907
Военная служба
Неизвестно
младший писарь
Смерть
Неизвестно