Пономарева Матрена Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1826 и 1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Между 1850 и 1851
Дочь: Катерина Егоровна
Отец ребёнка: Пономарев Егор Васильевич
Рождение ребёнка
Между 1851 и 1852
Отец ребёнка: Пономарев Егор Васильевич
Рождение ребёнка
Между 1854 и 1855
Дочь: Варвара Егоровна
Отец ребёнка: Пономарев Егор Васильевич
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Вера Егоровна
Отец ребёнка: Пономарев Егор Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно