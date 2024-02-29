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Пономарева Матрена Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1826 и 1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1818 и 1821 г.р.

Дети

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1826 и 1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1850 и 1851

Дочь: Катерина Егоровна

Отец ребёнка: Пономарев Егор Васильевич

Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Между 1851 и 1852

Сын: Пономарев Петр Егорович

Отец ребёнка: Пономарев Егор Васильевич

Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Между 1854 и 1855

Дочь: Варвара Егоровна

Отец ребёнка: Пономарев Егор Васильевич

Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Вера Егоровна

Отец ребёнка: Пономарев Егор Васильевич

Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пономарев Егор Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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