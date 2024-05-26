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Калинина Гликерия Порфирьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

1904

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
1888

Муж: Калинин Абрам Зиновьевич

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1888 О бракосочетавшихся Кульга+Гремячка 4 176 497 Авраамий Зиновьев 20 Зиновий Никитин 1868 Гремячка Гликерия Порфирьева 18 Порфирий Никитин 1870 Бетки
Рождение ребёнка
1890

Сын: Калинин Иван Абрамович

Отец ребёнка: Калинин Абрам Зиновьевич

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1890 О родившихся Кульга+Гремячка 4 176 504 Иван Абрам Зиновьев нет Гликерия Порфирьева
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Шумилова (Калинина) Ольга Абрамовна

Отец ребёнка: Калинин Абрам Зиновьевич

запись о рождении в Гремячке не найдено
Рождение ребёнка
Около 1896

Дочь: (Калинина) Евдокия Абрамовна

Отец ребёнка: Калинин Абрам Зиновьевич

в гремячке не нашла
Смерть
1904
Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1904 О умерших Гремячка 4 176 1158 Гликерия Порфирьева Калинин 34 Аврамий Зиновьев 1870

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