Калинина Гликерия Порфирьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1870
Дата смерти1904
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1888
1888 О бракосочетавшихся Кульга+Гремячка 4 176 497 Авраамий Зиновьев 20 Зиновий Никитин 1868 Гремячка Гликерия Порфирьева 18 Порфирий Никитин 1870 Бетки
Рождение ребёнка
1890
Отец ребёнка: Калинин Абрам Зиновьевич
1890 О родившихся Кульга+Гремячка 4 176 504 Иван Абрам Зиновьев нет Гликерия Порфирьева
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Шумилова (Калинина) Ольга Абрамовна
Отец ребёнка: Калинин Абрам Зиновьевич
запись о рождении в Гремячке не найдено
Рождение ребёнка
Около 1896
Дочь: (Калинина) Евдокия Абрамовна
Отец ребёнка: Калинин Абрам Зиновьевич
в гремячке не нашла
Смерть
1904
1904 О умерших Гремячка 4 176 1158 Гликерия Порфирьева Калинин 34 Аврамий Зиновьев 1870