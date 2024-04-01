Реткин Леонтий Крест. Д. Вогулиной, Соколовской Вол. Герасимов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
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Рождение
Неизвестно
Отец: Реткин Герасим Васильев
Рождение ребёнка
Около 1752
Дочь: Рыбина Афимья Леонтьеаа
Мать ребёнка: Реткина Матрона Васильева
Рождение ребёнка
Около 1759
Дочь: Лаврова Матрона Леонтьева
Мать ребёнка: Реткина Матрона Васильева
Рождение ребёнка
Около 1760
Дочь: Варламова Анна Леонтьева
Мать ребёнка: Реткина Матрона Васильева
Рождение ребёнка
Около 1768
Сын: Реткин Мартемьян Леонтьев
Мать ребёнка: Реткина Матрона Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно