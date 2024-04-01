Реткин Леонтий Крест. Д. Вогулиной, Соколовской Вол. Герасимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Реткин Леонтий Крест. Д. Вогулиной, Соколовской Вол. Герасимов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Реткин Герасим Васильев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1752

Дочь: Рыбина Афимья Леонтьеаа

Мать ребёнка: Реткина Матрона Васильева

Рождение ребёнка
Около 1759

Дочь: Лаврова Матрона Леонтьева

Мать ребёнка: Реткина Матрона Васильева

Рождение ребёнка
Около 1760

Дочь: Варламова Анна Леонтьева

Мать ребёнка: Реткина Матрона Васильева

Рождение ребёнка
Около 1768

Сын: Реткин Мартемьян Леонтьев

Мать ребёнка: Реткина Матрона Васильева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Реткина Матрона Васильева

Смерть
Неизвестно
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