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Семенъ
Семенъ
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1754
Пол
Мужской
Отец
Иванъ Анисимовъ
Мать
Ефросинья Андреева
1734 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1754
Отец:
Иванъ Анисимовъ
Мать:
Ефросинья Андреева
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