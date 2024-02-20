Чекарамит Николай Федорович
Место рожденияРоссия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рождения1804
Дата смерти1849
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
1804
Отец: Чекарамит Федор Афанасьевич
Мать: Чекарамит Христина
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАЗО , Ф - 12-2-38, ревиз.сказка 1811г.,зап-57
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Евдокия Николаевна
Мать ребёнка: ?
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО . Ф - 131-1-97,ревиз.сказка 1835г.,зап.-67
Рождение ребёнка
1843
Сын: Чекарамит Агафон Николаевич
Мать ребёнка: ?
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
1849
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО . Ф - 131-1-106, ревиз.сказка 1850г.,зап.-49