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Чекарамит Николай Федорович

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

1804

Дата смерти

1849

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Чекарамит Федор Афанасьевич

Мать: Чекарамит Христина

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАЗО , Ф - 12-2-38, ревиз.сказка 1811г.,зап-57
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Евдокия Николаевна

Мать ребёнка: ?

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО . Ф - 131-1-97,ревиз.сказка 1835г.,зап.-67
Рождение ребёнка
1843

Сын: Чекарамит Агафон Николаевич

Мать ребёнка: ?

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
1849
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО . Ф - 131-1-106, ревиз.сказка 1850г.,зап.-49
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