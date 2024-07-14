Ветрова (Родионова) Валентина
Место рожденияс. Вохтога, Белгородская область, Россия
Дата рождения1925
Дата смерти2001
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Вохтога, Белгородская область, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ветров Михаил
Рождение ребёнка
1947
Дочь: Галан (Ветрова) Светлана
Отец ребёнка: Ветров Михаил
Рождение ребёнка
1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ветров Михаил
Рождение ребёнка
27.10.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ветров Михаил
Смерть
2001
Хабаровский край, Россия
Похороны
Неизвестно
с. Боктор, Хабаровский край, Россия