Ветрова (Родионова) Валентина 1925 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ветрова (Родионова) Валентина

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Место рождения

с. Вохтога, Белгородская область, Россия

Дата рождения

1925

Дата смерти

2001

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1914 г.р.

Дети

1947 г.р.
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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ПН
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Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Вохтога, Белгородская область, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ветров Михаил

Рождение ребёнка
1947

Дочь: Галан (Ветрова) Светлана

Отец ребёнка: Ветров Михаил

Рождение ребёнка
1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ветров Михаил

Рождение ребёнка
27.10.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ветров Михаил

Смерть
2001
Хабаровский край, Россия
Похороны
Неизвестно
с. Боктор, Хабаровский край, Россия

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