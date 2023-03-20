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Суворов Петр Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Суворов Иван Константинович

Мать: Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
1893

Сын: Суворов Павел Петрович

Мать ребёнка: Мария Михайловна

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Антонина Петровна

Мать ребёнка: Мария Михайловна

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Вера Петровна

Мать ребёнка: Мария Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Михайловна

Смерть
Неизвестно
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