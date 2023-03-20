Суворов Петр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: Суворов Иван Константинович
Мать: Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
1893
Мать ребёнка: Мария Михайловна
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Антонина Петровна
Мать ребёнка: Мария Михайловна
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Вера Петровна
Мать ребёнка: Мария Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Михайловна
Смерть
Неизвестно