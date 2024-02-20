(Прийменко) Ефимия Артемьева
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения13.07.1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
13.07.1875
Отец: Прийменко Артемий Васильевич
Мать: Агрипина Яковлевна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
ГАДО , Ф - 265-1-3, м/к-1875г.,лист-25,зап-29
Крещение
13.07.1875
Россия Харьковсая губ.,Изюмский уезд сл. Крива Лука Троицкая церковь
Восприемники: Криволукские крестьяне : Феодосий Иванович Бородаев и Михаила Филипповича Прийменко жена-Параскева Ивановна
Смерть
Неизвестно