(Прийменко) Ефимия Артемьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Прийменко) Ефимия Артемьева

(Прийменко) Ефимия Артемьева

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

13.07.1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1875

Отец: Прийменко Артемий Васильевич

Мать: Агрипина Яковлевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
ГАДО , Ф - 265-1-3, м/к-1875г.,лист-25,зап-29
Крещение
13.07.1875
Россия Харьковсая губ.,Изюмский уезд сл. Крива Лука Троицкая церковь
Восприемники: Криволукские крестьяне : Феодосий Иванович Бородаев и Михаила Филипповича Прийменко жена-Параскева Ивановна
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close