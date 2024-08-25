Ботова Степанида Гаврииловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ботова Степанида Гаврииловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1871

Дата смерти

После 1919

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1874 г.р.

Дети

Добавил:

ДН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ботов Василий Николаевич

Рождение ребёнка
Вычислено 1894

Сын: Ботов Александр Васильевич

Отец ребёнка: Ботов Василий Николаевич

Рождение ребёнка
Вычислено 1896

Сын: Ботов Гавриил Васильевич

Отец ребёнка: Ботов Василий Николаевич

Рождение ребёнка
Вычислено 1900

Сын: Ботов Петр Васильевич

Отец ребёнка: Ботов Василий Николаевич

Рождение ребёнка
23.01.1902 ст.

Сын: Ботов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Ботов Василий Николаевич

Голдобинская, Барабинский округ, Сибирский край
ГАНО Ф. Д-156. Оп. 1. Д. 39.
Рождение ребёнка
Вычислено 1906

Сын: Ботов Семен Васильевич

Отец ребёнка: Ботов Василий Николаевич

Рождение ребёнка
28.06.1908 ст.

Сын: Ботов Павел Васильевич

Отец ребёнка: Ботов Василий Николаевич

Голдобинская, Барабинский округ, Сибирский край
ГАНО Ф. Д-156. Оп. 1. Д. 39 А
Рождение ребёнка
07.09.1911 ст.

Дочь: Кравченко (Ботова) Людмила Васильевна

Отец ребёнка: Ботов Василий Николаевич

Голдобинская, Барабинский округ, Сибирский край
ГАНО Ф. Д-156. Оп. 1. Д. 40 Б.
Место жительства
1919
Голдобинская, Барабинский округ, Сибирский край
ИР ГАНО Ф. Д-156. Оп. 1. Д. 41 Б.
Смерть
После 1919

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