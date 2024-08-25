Ботова Степанида Гаврииловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1871
Дата смертиПосле 1919
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1894
Сын: Ботов Александр Васильевич
Отец ребёнка: Ботов Василий Николаевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1896
Отец ребёнка: Ботов Василий Николаевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1900
Отец ребёнка: Ботов Василий Николаевич
Рождение ребёнка
23.01.1902 ст.
Отец ребёнка: Ботов Василий Николаевич
ГАНО Ф. Д-156. Оп. 1. Д. 39.
Рождение ребёнка
Вычислено 1906
Отец ребёнка: Ботов Василий Николаевич
Рождение ребёнка
28.06.1908 ст.
Отец ребёнка: Ботов Василий Николаевич
ГАНО Ф. Д-156. Оп. 1. Д. 39 А
Рождение ребёнка
07.09.1911 ст.
Дочь: Кравченко (Ботова) Людмила Васильевна
Отец ребёнка: Ботов Василий Николаевич
ГАНО Ф. Д-156. Оп. 1. Д. 40 Б.
Место жительства
1919
ИР ГАНО Ф. Д-156. Оп. 1. Д. 41 Б.
Смерть
После 1919