Горнакова (Вострецова) Харитина Павловна
Место рождения
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Горнакова) Харитина Петровна
Отец ребёнка: Горнаков Петр Рафаилович
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
04.05.1907
Рождение ребёнка
27.02.1908
Отец ребёнка: Горнаков Петр Рафаилович
Рождение ребёнка
28.11.1910
Дочь: (Горнакова) Анна Петровна
Отец ребёнка: Горнаков Петр Рафаилович
Бракосочетание
04.04.1912
Смерть
Неизвестно