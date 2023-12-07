Горнакова (Вострецова) Харитина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горнакова (Вострецова) Харитина Павловна

Место рождения

Подъельник, Киренский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Подъельник, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Горнакова) Харитина Петровна

Отец ребёнка: Горнаков Петр Рафаилович

Место жительства
Неизвестно
Подъельник, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
04.05.1907

Муж: Горнаков Петр Рафаилович

Рождение ребёнка
27.02.1908

Сын: Горнаков Федор Петрович

Отец ребёнка: Горнаков Петр Рафаилович

Рождение ребёнка
28.11.1910

Дочь: (Горнакова) Анна Петровна

Отец ребёнка: Горнаков Петр Рафаилович

Подъельник, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
04.04.1912

Муж: Вострецов Семен Ильич

Смерть
Неизвестно

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