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Кирпичников Фаддей Исаевич

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

15.08.1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1892

Отец: Кирпичников (царьков) Исай Александрович

Мать: Кирпичникова Мария Яковлевна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
04.02.1911

Жена: Кирпичникова Анисья Кондратьева

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Елена Фадеевна

Мать ребёнка: Кирпичникова Анисья Кондратьева

Рождение ребёнка
16.08.1913

Сын: Кирпичников Александр Фадеевич

Мать ребёнка: Кирпичникова Анисья Кондратьева

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
16.10.1919

Сын: Кирпичников Анатолий Фадеевич

Мать ребёнка: Кирпичникова Анисья Кондратьева

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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