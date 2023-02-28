Кирпичников Фаддей Исаевич
Место рождения
Дата рождения15.08.1892
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1892
Бракосочетание
04.02.1911
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Елена Фадеевна
Мать ребёнка: Кирпичникова Анисья Кондратьева
Рождение ребёнка
16.08.1913
Сын: Кирпичников Александр Фадеевич
Мать ребёнка: Кирпичникова Анисья Кондратьева
Рождение ребёнка
16.10.1919
Сын: Кирпичников Анатолий Фадеевич
Мать ребёнка: Кирпичникова Анисья Кондратьева
Смерть
Неизвестно