(Хавалджи Лымона) Анна Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Хавалджи Лымона) Анна Юрьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1885 г.р.

Мать

Около 1885 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Хавалджи Лымона 1 Юрий

Мать: Хавалджи ?

Смерть
Неизвестно
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