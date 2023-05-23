von Gersdorff Moritz Henrik — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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von Gersdorff Moritz Henrik

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1713

Дата смерти

1713

Пол

Мужской

Отец

1689 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ВВ
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Место
Комментарий
Рождение
1713

Отец: Gersdorff Carl Johan

Мать: ?

Смерть
1713
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