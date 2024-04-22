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Кокошкин Иван Алексеевич
Кокошкин Иван Алексеевич
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Древо
Место рождения
Санкт-Петербург
, город федерального значения Санкт-Петербург
Дата рождения
04.01.1833
Пол
Мужской
Отец
Кокошкин Алексей Иванович
Мать
Кокошкина (д’Ансельм де Жибори) Анна Яковлевна
Дети
Не указаны
Добавил:
ФА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1833
Отец:
Кокошкин Алексей Иванович
Мать:
Кокошкина Анна Яковлевна
Санкт-Петербург
, город федерального значения Санкт-Петербург
Работа или профессия
Неизвестно
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