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Кокошкин Иван Алексеевич

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

04.01.1833

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1833

Отец: Кокошкин Алексей Иванович

Мать: Кокошкина Анна Яковлевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Работа или профессия
Неизвестно
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