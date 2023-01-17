Кривошеина Наталия Афанасьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривошеина Наталия Афанасьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

27.03.1884 ст.

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.04.1854 ст.

Сын: Кривошеин Василий Сидорович

Отец ребёнка: Кривошеин Сидор Тимофеевич

Рождение ребёнка
19.09.1856 ст.

Дочь: Фёкла Сидоровна

Отец ребёнка: Кривошеин Сидор Тимофеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кривошеин Сидор Тимофеевич

Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
27.03.1884 ст.
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