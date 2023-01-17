Кривошеина Наталия Афанасьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
Дата смерти27.03.1884 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.04.1854 ст.
Сын: Кривошеин Василий Сидорович
Отец ребёнка: Кривошеин Сидор Тимофеевич
Рождение ребёнка
19.09.1856 ст.
Дочь: Фёкла Сидоровна
Отец ребёнка: Кривошеин Сидор Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
27.03.1884 ст.