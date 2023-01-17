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Власов Тит Иванович

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Место рождения

Тула, город Тула, Тульская область

Дата рождения

Между 1640 и 1660

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Между 1660 и 1680 г.р.
Между 1660 и 1680 г.р.
Между 1660 и 1680 г.р.

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1640 и 1660

Отец: Власов Иван

Мать: не указана

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Между 1660 и 1680

Сын: Власов Иван Титович

Мать ребёнка: не указана

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Между 1660 и 1680

Сын: Власов Кудин Титович

Мать ребёнка: не указана

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Между 1660 и 1680

Сын: Власов Андрей Титович

Мать ребёнка: не указана

Тула, город Тула, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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