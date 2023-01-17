Власов Тит Иванович
Место рождения
Дата рожденияМежду 1640 и 1660
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1640 и 1660
Отец: Власов Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1660 и 1680
Сын: Власов Иван Титович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Между 1660 и 1680
Сын: Власов Кудин Титович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Между 1660 и 1680
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно