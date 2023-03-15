Дукальская (Навдушевич) Анеля Станиславовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дукальская (Навдушевич) Анеля Станиславовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.05.1849

Дочь: Леокадия

Отец ребёнка: Дукальский Михаил Степан

Дерваны, Griškānu pagasts, Rēzeknes novads
Режица 1849 год запись 65
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Елизавета

Отец ребёнка: Дукальский Михаил Степан

Рождение ребёнка
28.02.1857

Дочь: Александрина Розалия

Отец ребёнка: Дукальский Михаил Степан

Рождение ребёнка
23.09.1858

Дочь: Текля Антонина

Отец ребёнка: Дукальский Михаил Степан

Рождение ребёнка
30.01.1860

Сын: Дукальский Михаил

Отец ребёнка: Дукальский Михаил Степан

Резекне, Rēzekne
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дукальский Михаил Степан

Смерть
Неизвестно
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