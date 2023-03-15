Дукальская (Навдушевич) Анеля Станиславовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.05.1849
Дочь: Леокадия
Отец ребёнка: Дукальский Михаил Степан
Дерваны, Griškānu pagasts, Rēzeknes novads
Режица 1849 год запись 65
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Елизавета
Отец ребёнка: Дукальский Михаил Степан
Рождение ребёнка
28.02.1857
Дочь: Александрина Розалия
Отец ребёнка: Дукальский Михаил Степан
Рождение ребёнка
23.09.1858
Дочь: Текля Антонина
Отец ребёнка: Дукальский Михаил Степан
Рождение ребёнка
30.01.1860
Сын: Дукальский Михаил
Отец ребёнка: Дукальский Михаил Степан
Резекне, Rēzekne
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно