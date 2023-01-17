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Камалеева Рахиля

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Место рождения

Абдулменево, Россия

Дата рождения

28.12.1928

Дата смерти

2006

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1927 г.р.

Дети

1954 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
28.12.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Абдулменево, Россия
Рождение ребёнка
17.05.1954

Сын: Камалеев Дамир Вагизович

Отец ребёнка: Камалеев Вагиз Шайхетдинович

Рождение ребёнка
09.04.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Камалеев Вагиз Шайхетдинович

Рождение ребёнка
15.10.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Камалеев Вагиз Шайхетдинович

Место жительства
Неизвестно
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Камалеев Вагиз Шайхетдинович

Смерть
2006
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