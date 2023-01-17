Камалеева Рахиля
Место рожденияАбдулменево, Россия
Дата рождения28.12.1928
Дата смерти2006
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Абдулменево, Россия
Рождение ребёнка
17.05.1954
Отец ребёнка: Камалеев Вагиз Шайхетдинович
Рождение ребёнка
09.04.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Камалеев Вагиз Шайхетдинович
Рождение ребёнка
15.10.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Камалеев Вагиз Шайхетдинович
Место жительства
Неизвестно
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2006