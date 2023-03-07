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Назарова Дарья Верещагина

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Место рождения

Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Верещагин Ефим Матвеевич

Мать: Верещагина Агафья Ивановна

Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
15.10.1879

Муж: Назаров Федор Андреевич

Рождение ребёнка
01.02.1881

Дочь: Анна Федоровна

Отец ребёнка: Назаров Федор Андреевич

Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
18.05.1883

Дочь: Елена Федоровна

Отец ребёнка: Назаров Федор Андреевич

Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
27.06.1884

Сын: Назаров Петр Федорович

Отец ребёнка: Назаров Федор Андреевич

Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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