Назарова Дарья Верещагина
Место рождения
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Бракосочетание
15.10.1879
Рождение ребёнка
01.02.1881
Дочь: Анна Федоровна
Отец ребёнка: Назаров Федор Андреевич
Рождение ребёнка
18.05.1883
Дочь: Елена Федоровна
Отец ребёнка: Назаров Федор Андреевич
Рождение ребёнка
27.06.1884
Отец ребёнка: Назаров Федор Андреевич
Смерть
Неизвестно